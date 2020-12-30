Відомий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як вони з дружиною готуються зустрічати Новий Рік
Як повідомляє Politeka.net, артист поділився кадрами останніх приготувань перед святом.
Яма написав, що їх сім'я вже закінчила всі попередні приготування і тепер їм залишилося лише загадати бажання в саму новорічну ніч.
"Лист Дідові Морозу написано, подарунки придумані, плани на січень затверджені, завтра будемо загадувати бажання...",- розповів танцюрист.
Він також поділився фотографіями, буквально просоченими атмосферою свята. На них хореограф позує зі своєю дружиною Лілією на тлі ялинки, прикрашеної в сріблясто-блакитних тонах.
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Наряди пари поєднуються з прикрасами за кольором. Так, сам Яма позує в блакитній сорочці і стильному коричневому жилеті, а його дружина – жіночному чорно-білій сукні на тонких бретельках. Подружжя щасливо посміхаються в компанії один одного.
Шанувальники танцюриста не змогли пройти повз такого зворушливого поста.
"Гарного нового року!!! Нехай всі мрії виконуються!", "Бажаю, щоб не матеріальні бажання збулися, а матеріальних бажаю домогтися самостійно", "дуже красива пара!", "Ну ви просто красені", "неймовірні! З наступаючим! Бажаю всього найкращого! Ви найкращі", - пишуть люди.
Нагадаємо, Влад Яма, який пережив напад, зізнався Нікітюк, кого боїться найбільше в житті: "Вона спочатку намагалася...".
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