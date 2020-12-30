Популярна американська модель і успішна підприємниця Кайлі Дженнер вразила формами в сміливому купальнику

23-річна красуня напередодні Нового року поділилася не по-зимовому жарким фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку молодша сестра Кім Кардашьян позує в басейні. Дівчина вирушила поплавати в спокусливому купальнику нюдово-бежевого відтінку. Зухвалий наряд-бікіні являє собою невеликі трикутнички тканини, які ледь утримують пишні груди красуні.

На фото Кайлі підпливла впритул до бортика басейну і підняла погляд вгору. Дівчина виглядай дуже серйозною. Її образ доповнюють масивні окуляри і золоті сережки.

Шанувальники знаменитості всього за годину поставили її фото майже чотири мільйони лайків і буквально засипали Кайлі захопленими коментарями.

"Цей колір чудово виглядає на тобі", "Вау така розкішна", "Королева", "Кайлі, перестань на мене так дивитися", "ікона", - пишуть фанати зірки.

Раніше ми писали, що Кайлі одягла помаранчеву сукню без білизни, але з пікантним вирізом посередині.

Модель посвітила пишним бюстом і тонкою талією, а також плоским животиком.

Крім того, що крій вбрання був дуже сміливим, тканина ще була прозорою, тому під короткою спідничкою можна помітити трусики зірки.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер полонила своїми "космічними" вигинами в безсоромному купальнику.

Як повідомляла Politeka, гаряча Кайлі Дженнер упакувала "персики" у вузенький топ, поза розбурхує фантазію.

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер показала, що ховає під леопардовим вбранням: "Тигриця сходу".