Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко змусила публіку переживати

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram кадри з лікарні.

Біда трапилася з ведучою "Орла і решки" на відпочинку.

"Щось пішло не так. Я покаталася на серфі. Ура. Зате мені було класно", - каже Тодоренко в сторіс, лежачи на лікарняному ліжку.

Поруч з нею і чоловік-Влад Топалов. Видно, що він дуже засмучений.

"Останній раз ти каталася на серфі", - різко говорить він.

При цьому Тодоренко просить щоб чоловік не забороняв їй кататися.

Разом з тим телеведуча зізналася, що зараз почувається погано. Схоже стати на серф знову вийде не так скоро, як хотілося б.

"Дуже болить нога. Дуже погано мені, але все буде добре обов'язково. Нога болить пекельно. Дивно, що я відчула біль тільки через дві години після удару серфом", - розповіла теледіва.

У мережі підтримують телеведучу і бажають їй якнайшвидшого одужання.

Раніше під час відпочинку в Індонезії постраждав маленький син Регіни Тодоренко.

Майкл потрапив до лікарні через те, що вдарився головою об бортик басейну, тікаючи від неї.

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