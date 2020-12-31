Співачка Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій чому не підтримала мітинги проти карантинних обмежень для артистів
Свій коментар артистка дала в інтерв'ю "КП".
За її словами, протести проти карантинних обмежень для артистів саме зараз - необґрунтовані.
"Коли навесні довелося не грати і все переносити - це одна розмова. А зараз, будь ласка, вішай афіші, Грай, мінімізуй склад на сцені, 50% залу ... хто що забороняє? Рентабельно це чи ні, вже інша розмова. Давайте концерти онлайн", - пояснила Кароль.
Співачка підкреслила, що ситуація з пандемією змушує її думати про життя людей, хоч по сцені вона вже встигла занудьгувати.
"Така ж ситуація не тільки у нас, але і в інших країнах. Найменше хочеться, не дай бог, почути, що на твоєму концерті всі заразилися і померли. Нам це не потрібно. Я сумую за сценою, хочу повернути сцену, але я не самодур", - заявила Тіна Кароль.
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Нагадаємо, ще восени, під стінами Кабміну зібралися люди, які протестували проти того, що влада вибірково видає дозволи на проведення концертів.
Ольга Полякова була одним з ораторів на протесті і звернулася до влади з проханням дозволити проводити концерти, але з обмеженнями.
Нагадаємо, рідкісне фото чоловіка Олі Полякової злили в мережу, як він виглядає: "на Луї де Фюнеса схожий".
Як повідомляла Politeka, шалена Полякова з бюстом, який вивалювався схвилювала на"Дизель Шоу".
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк і Полякова зійшлися, виставивши головні достоїнства напоказ.