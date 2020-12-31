Співачка Алла Пугачова досі приголомшує публіку, незважаючи на свій поважний вік
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 71-річної артистки в Instagram з'явилося свіже фото, на якому Примадонна постала разом з подругами.
Примадонна з традиційною пишною зачіскою, практично без косметики, позувала в рожевій сукні вище колін і бежевих туфельках на невеликій шпильці - Алла Борисівна ніколи не соромилася показувати свої ніжки, зберігши їх стрункими. Артистка зухвало поставила руку на пояс і обдарувала глядачів щирою посмішкою.
"Мені здається, життя занадто коротке, і не варто витрачати його на те, щоб плекати в душі ворожнечу або запам'ятовувати образи. ❤ ️ 🙏",- йдеться в підписі.
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"Красуня. З Новим роком вітаю. Дружіть, любіть, поважайте себе та інших. Правда життя дуже коротке.👍🔥❤️"
"Просто красиві жінки 👍 😍 "
"Гарнюні 😎👍"
"Дівчата, ви молодці!!! З Новим роком!"
"З наступаючим!!! Так тримати. 👏"
"Свій шарм !!!!!!🔥🔥"
"Які дівчата, красуні!"
"Зграя красунь, живіть довго і щасливо😘❤️👍"
"Ну правильно другого шансу не буде, поки є час щось виправити, то треба це зробити❤️"
Раніше ми повідомляли, в Мережі показали, як виглядає Пугачова з близького ракурсу. Селфі співачки опублікували на одній з її фан-сторінок.
Примадонна без косметики з розпатланим волоссям здивовано дивилася в камеру. При цьому на її обличчі була легка посмішка.
"Дай вам бог прожити довго-довго на радість своїм дітям, онукам. Будьте здорові і щасливі", "щастям світиться ця жінка", "як завжди на висоті", «Ой, яка справжня, свіженька, як з баньки! З легким паром!", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Алли Пугачової і довела брата.
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