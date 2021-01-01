Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про цікаве завдання
На фото Ана позує в штанях і топі. Красуня сиділа і взялася руками за талію, хвалячись пружним пресом. Пишний бюст так і випирав з вузенького топа, але красуню це зовсім не бентежило. Волосся дівчина залишила розпущеним, а дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хто готовий до нашого щорічного новорічного челенджу?",- підписала зірка фотографію.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Я так рада", " Не можу дочекатися виклику !!!", "Коли ми побачимо цю нову краплю? Не можу чекати", "побачимося завтра вранці", "мега бомба", " чи буде найближчим часом поповнення запасів інших спортивних бюстгальтерів?", "Натхнення посилилося !!", "Ось це мрія. Так смачно", "В чому проблема, чи потрібно платити?". "Ночі будуть темними, а дні-світлими, бажаючи, щоб Ваше життя завжди було яскравим - з новим 2021 роком заздалегідь".
Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері вирішила повеселитися перед камерою і розстебнула шорти.
На представленому кадрі дівчина з вологим волоссям спокусливо нахилилася вперед і показала переваги в короткому топі. Однак, головною родзинкою знімка стала витівка Ани-вона розстебнула шорти, частково знявши їх і показавши таким чином мереживну білизну.
Нагадаємо, Ана Чері показала світу "тигрицю" в купальнику з вирізом на бюсті
А ще Politeka писала, що зухвала Ана Чері помірялася пишними формами з безсоромною подружкою-блондинкою
Також Politeka повідомляла, що спокуслива Ана Чері в костюмі Санти для дорослих показала свою " булочки"