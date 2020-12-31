Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшила неймовірно ефектною появою в метро
Як передає Рoliteka.net, вражаючі фото знаменитість показала на своїй сторінці в Instagram.
Для зйомки, яка проводилася в спорожнілому метро, зірка вбралася в пишну сукню з фатину ніжного синього відтінку.
Зверху артистка накинула жакет із золотою вишивкою і гострими плечима, а в якості взуття вибрала ботфорти на шпильці.
З прикрас вона воліла сережки-кільця і масивне багаторівневе намисто.
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Дженніфер Лопес поклала волосся легкими хвилями і завдала яскравий макіяж з акцентом на очі.
На одному з фото Лопес сидить в порожньому вагоні метро, піднявши ногу.
На іншому - воно стоїть притулившись до поручня і спокусливо відкривши рот.
У такому образі Лопес виглядає просто неймовірно, що з радістю відзначили її фоловери і не поскупилися на компліменти.
"Королева", "О Боже мій", "найкрасивіша жінка в світі", "Кролева краси", "Чарівна", "справжня богиня", "Я в захваті", - пишуть в коментарях.
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