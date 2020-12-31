Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшила неймовірно ефектною появою в метро

Як передає Рoliteka.net, вражаючі фото знаменитість показала на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомки, яка проводилася в спорожнілому метро, зірка вбралася в пишну сукню з фатину ніжного синього відтінку.

Зверху артистка накинула жакет із золотою вишивкою і гострими плечима, а в якості взуття вибрала ботфорти на шпильці.

З прикрас вона воліла сережки-кільця і масивне багаторівневе намисто.

Дженніфер Лопес поклала волосся легкими хвилями і завдала яскравий макіяж з акцентом на очі.

На одному з фото Лопес сидить в порожньому вагоні метро, піднявши ногу.

На іншому - воно стоїть притулившись до поручня і спокусливо відкривши рот.

У такому образі Лопес виглядає просто неймовірно, що з радістю відзначили її фоловери і не поскупилися на компліменти.

"Королева", "О Боже мій", "найкрасивіша жінка в світі", "Кролева краси", "Чарівна", "справжня богиня", "Я в захваті", - пишуть в коментарях.

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