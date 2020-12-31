Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, блиснула округлим животиком в дзеркалі
Зірка не втомлюється хвалитися своєю фігурою, навіть будучи вагітною, пише Politeka.net. Красуня розмістила у себе в Instagram сторі, в якому постала майже повністю оголеною.
Емілі позувала біля дзеркала, знімаючи себе у всій красі. Модель постала в одних біленьких трусиках.
Ратаковськи зняла себе боком, щоб показати, як виглядає її живіт в профіль.
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Модель відставила убік ніжку, показавши її стрункість.
Фото було зроблено 27 грудня, але зірка розмістила його пізніше. Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, можливо, Ратаковськи отримала масу приємних повідомлень в дірект.
Раніше ми писали, що шанувальники Емілі Ратаковськи регулярно згадують її фігуру до вагітності.
Так, фанати розмістили в одному з акаунтів гаряче фото. Модель одягла білосніжну футболочку, прикривши нею оголені груди. Однак найпікантніші деталі пробивалися крізь тканину. Також на красуні були трусики.
Емілі відставила стегно в сторону, вражаючи красивим вигином тіла.
Тонка талія, плоский животик - все це виглядає неймовірно спокусливо.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала на чорно-білих знімках в шкіряній курточці, яку на деяких кадрах хвацько розчахнула, блиснувши апетитними "дарами природи" в прозорому ліфчику.
Нагадаємо, спекотна Ратаковськи забула про ліфі і показала, як починається її ранок в ліжку з красунчиком:"Оголила свій..."
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