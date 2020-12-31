Дружина хореографа та судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія здивувала спокусливим нарядом



Як передає Politeka.net, новим знімків вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.



"Дивлюся в майбутнє. Живу справжнім", - повідомила вона в підписі до посту і пообіцяла пізніше опублікувати відео.

На кадрі Лілія постала в карколомному образі: стильна сукня з кольчуги в каменях просто сяяла на тлі новорічної ялинки. В руках вона тримала подарунок, який можливо призначається для її зіркового чоловіка.

Шикарна фігура коханої Влада Ями просто звела з розуму українців.

У коментарях під знімком вони не скупилися на схвальні відгуки про зовнішній вигляд Лілії.

"Яка ви красуня!", "Шикарна", "Ліля, ти шикарна, як завжди", "Краса аж страх, в принципі, як завжди Богиня", " сукня шикарне, ваша краса шалено красива. З наступаючим", - писали українці в коментарях під постом.







Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна