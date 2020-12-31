Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе на незвичайній локації

На фото Омович позувала в білому тоненькому костюмі, який ідеально підкреслив форми красуні. Олену зовсім не бентежило, що випирав бюст, завдяки чому кадр вийшов дуже пікантним. Дівчина стояла на вулиці серед снігу. Волосся красуні трохи вже встигло присипати білосніжним зимовим "щастям", але образ від цього тільки виграв. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Навіть не питайте мене де я знайшла сніг.

Всіх з наступаючим", - написала зірка.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Де її органи в цьому маленькому животі?", "Навіщо збільшені сідниці в ФШ і так все при собі", "ти справжній рай", " неважливо, виглядає приголомшливо. Happy New Year", "Омг красива і бомба фігура", "з Новим роком тебе теж, прекрасна Ален", "Малятко, з наступаючим".

Ми писали, що модель Олена Омович в розкутій позі присіла на підлогу і приспустила сукню.

Модель присіла на підлогу в чорній сукні, блиснувши оголеною спиною.

Олена зняла бретельки чорного вбрання і блиснула бюстом без білизни. Вона в одному з кадрів засвітила найпотаємніше, що прийнято приховувати.

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