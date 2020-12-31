Співак і тренер "Голосу країни" Олег Винник засвітився на пікантних кадрах
Як передає Рoliteka.net, відео зі співаком опублікували на офіційній сторінці проекту в Instagram.
«Чи вдасться Олегу Виннику стати тренером-переможцем одинадцятого сезону Голос країни?» ,- сказано в підписі.
На кадрах Винник зображений в душі під струменями води.
Зазначимо, думки щодо шансів Винника на перемогу розділилися. Як знайшлися ті, хто не сумнівається в цьому, так і впевнені в перемозі інших тренерів.
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Але відео точно не залишило нікого байдужим. Кадри в мережі зустріли вельми бурхливо.
"Вибачте, але це дуже 🔥", "Вааааааауууу" « " а без голого Винника ніяк?", "Олег кращий», "Немає слів", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, вже скоро на телеканалі "1+1" стартує 11 сезон наймасштабнішого музичного шоу "Голос країни", яке відкриває нову сторінку своєї історії і виходить під назвою "перезавантаження".
Тренерами в цьому сезоні стали українські зірки: співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п'ять разів, Надя Дорофєєва, яка з дебютним треком увійшла в ТОП-100 світового Shazam, артист і продюсер MONATIK і улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник.
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