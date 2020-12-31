Один з учасників проекту "Холостячка" Андрій Шатирко, який пристрасно домагався любові Ксенії Мішиної, знайшов іншу
Як передає Politeka.net, 28-річний хлопець опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яке супроводив зворушливим зізнанням.
Шатирко, який вилетів з проекту, так і не завоювавши серце 31-річної актриси Ксенії Мішиної, раптово згадав, що вже давно любить іншу.
"Я люблю. У моєму житті є дівчина, яку я дуже люблю. Справжня любов виникає не за місяць, а формується роками. І, ні, це ніяк не пов'язано з телепроектами", - розкрив душу Андрій, не називаючи імені обраниці.
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Однак користувачі виявилися не в такому чудовому настрої, як Шатирко, накинувшись на нього в коментарях. Багато хто звинуватив хлопця в тому, що він з самого початку відправився на шоу, щоб прославитися.
На це Андрій відповів недоброзичливцям: "Не плутайте закоханість і любов". Крім того, Шатирко навіть зривався на "мат", лаючись з коментаторами.
"Навіщо взагалі тоді боролися за серце Ксюші, і щось із себе показували, який ви "люблячий"!?.. Насправді ви просто привертали до себе увагу, не більше того"
"Так швидко 😅"
"А навіщо тоді пішов на проект "Холостячка"? Якщо любов є до іншої дівчини... несерйозно... тільки за піаром?"
"На проекті був добреньким, а тут матюкливий. Фу фу фу!!!"
"Ну так, тепер точно ясно, що почуття до Мішиної були справжніми і пішов ти на проект, звичайно ж, не за піаром)))"
"ще один Рибак🥴"
"Андрію, раніше ви у мене асоціювалися з Сонечком, з посмішкою, позитивом, а зараз із сумом ((("
"А я рада за Андрія!💕 Він хороший хлопець і заслуговує бути щасливим! Щастя вам!😊🙂"
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