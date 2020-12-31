Андрій Данилко ледь не залишився без квартири в Києві
Інцидент стався під час зйомок шоу" Маска", яке незабаром з'явиться на телеекранах українців, передає "РБК Украина".
Данилко виступить в ньому в ролі детектива.
За умовами шоу, судді повинні вгадати особистість знаменитості, яка ховається під маскою.
В один момент між журі зав'язалася суперечка, яка ледь не стояла в Києві.
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Він посперечався зі своєю сценічною мамою, що під маскою знаходиться саме та зірка, на яку він подумав. При цьому він був на 100% впевнений в цьому і не програв, інакше б позбувся своєї елітної житлоплощі.
В одному з інтерв'ю Данилко зізнався, що волів би брати участь в шоу саме в ролі знаменитості, яка ховається під маскою.
"Вибрав би щось красиве. Мені б хотілося бути чимось несподіваним і міняти голоси. Мені здається, що у мене б це добре вийшло", - поділився артист.
Українці в мережі зраділи появі улюбленця в шоу.
"Андрій, ви справжній і найкращий! Удачі!", "Чекаємо Андрія в наступному сезоні в якості учасника;)", - писали в мережі.
Нагадаємо, що Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком: "куди Сердючка дивиться?".
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