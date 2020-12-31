Андрій Данилко ледь не залишився без квартири в Києві

Інцидент стався під час зйомок шоу" Маска", яке незабаром з'явиться на телеекранах українців, передає "РБК Украина".



Данилко виступить в ньому в ролі детектива.

За умовами шоу, судді повинні вгадати особистість знаменитості, яка ховається під маскою.



В один момент між журі зав'язалася суперечка, яка ледь не стояла в Києві.

Він посперечався зі своєю сценічною мамою, що під маскою знаходиться саме та зірка, на яку він подумав. При цьому він був на 100% впевнений в цьому і не програв, інакше б позбувся своєї елітної житлоплощі.

В одному з інтерв'ю Данилко зізнався, що волів би брати участь в шоу саме в ролі знаменитості, яка ховається під маскою.

"Вибрав би щось красиве. Мені б хотілося бути чимось несподіваним і міняти голоси. Мені здається, що у мене б це добре вийшло", - поділився артист.

Українці в мережі зраділи появі улюбленця в шоу.



"Андрій, ви справжній і найкращий! Удачі!", "Чекаємо Андрія в наступному сезоні в якості учасника;)", - писали в мережі.





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