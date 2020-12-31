Актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав новорічне сімейне фото і привітав усіх зі святами

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку артиста.

На фото Крутоголов зображений поруч з дружиною Катериною, старшим сином Левом і маленьким Максом, якого артист тримає на руках. Крутоголови позують в джинсах і святкових червоних светрах. Тільки глава сімейства надів темносиній светр.

"Сім'я Крутоголових вітає з наступаючим 2021 всіх хороших і добрих людей. Бажаємо вам всім зустрічати в 2021-му тільки хороших і добрих людей! Будьте здорові, щасливі і насмішені! Будемо зустрічати разом з вами на ICTV і в YouTube на нашому каналі! Ми зняли 5 годин новорічних номерів і музики, так що приєднуйтесь!», - написав гуморист.

Шанувальники "Дизель шоу" дякують артистові, й також вітають його з Новим роком.

Як відомо, Єгор Крутоголов вже 13 років щасливий у шлюбі з Катериною Крутоголовою. Пара виховує двох синів - десятирічного Лева і однорічного Макса.

Відзначимо, на честь народження другої дитини Єгор Крутоголов подарував дружині розкішний автомобіль.

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