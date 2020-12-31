Меган Маркл використовувала свого первістка Арчі, щоб хоч якось перевершити свою суперницю Кейт Міддлтон

Про це пише Експрес Газета.

Як відомо, герцоги Сассекські випустили свій перший подкаст для Spotify і на них відразу ж обрушився гнів з боку користувачів.

Головна несподіванка подкасту - на записі з'явився 18-місячний Арчі. Первісток Маркл і Гаррі виголосив свої перші публічні слова, побажавши всім щасливого Нового року.

За словами експертів, появу Арчі можна розцінювати як спробу герцогів Сассекських обійти своїх суперників по палацу Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

У своєму першому подкасті подружжя показало все, на що здатні, включивши в ефір маленького сина. Але поява Арчі лише розлютила слухачів. Герцогів Сассекських відразу ж звинуватили в подвійних стандартах і брехні, оскільки раніше вони обіцяли, що їх спадкоємець Арчі буде прихований від публіки, і тут же зробили зворотне.

"Це так цікаво, тому що шанувальники Меган Маркл завжди кажуть, що Кембриджі використовують своїх дітей для піару. Але розмістити Арчі в подкасті-нормально?"- задаються питанням інсайдери.

У США також відреагували на перший ефір герцогів і заявили. що Меган Маркл і принц Гаррі пропонують своїм слухачам банальні речі, на відміну від герцогів Кембриджських.

"Кембриджі розмовляють з людьми, граючи в бінго по Zoom або відвідуючи робітників під час поїздки через серце Великобританії. Сассекси ж говорять з людьми через CNN, Time або через своїх знаменитих друзів на Spotify, читаючи лекції публіці зі свого шикарного будинку, пропонуючи банальності. Маркл спробувала перевершити Кейт Міддлтон, але з тріском провалилася", - підкреслила світський репортер Карлі Сміт.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі планують возз'єднатися з королівською сім'єю.

Це, ймовірно, відбудеться в 2021 році, оскільки герцогам потрібно буде бути присутнім на дні народження Єлизавети II в квітні, 100-річному ювілеї принца Філіпа в липні. Крім цього, в Британії готують відкрити пам'ятник, присвячений принцесі Діані.

Тому Маркл і Гаррі доведеться деякий час побути в Британії.

Нагадаємо, що Маркл з принцом Гаррі зважилися на кардинальний крок

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