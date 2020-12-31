Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян", порадувала шанувальників пікантним образом
Як передає Politeka.net, спекотний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі досить часто балує своїх шанувальниками відвертими, А часом навіть дуже, фотосесіями, ніж збирає безліч позитивних відгуків.
Цього разу британська модель показала верх майстерності спокуси.
Розташувавшись на дивані, Демі зробила можливим розглянути свої принади з усіх боків, які просто розривали по швах обтягуючий купальник.
Гостроти її образу додали високі чоботи.
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Раніше Роуз похвалилася знімком, на якому постала без бюстгальтера, виставивши напоказ свої шикарні груди.
Єдиним, що прикривало її значні форми була спортивна куртка.
Демі Роуз стала відома в мережі у віці 18 років, коли опублікувала відверті фото в Instagram. Зараз у неї діють кілька модельних контрактів. У Роуз майже 9 млн підписників у соцмережі.
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