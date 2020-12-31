Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян", порадувала шанувальників пікантним образом

Як передає Politeka.net, спекотний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі досить часто балує своїх шанувальниками відвертими, А часом навіть дуже, фотосесіями, ніж збирає безліч позитивних відгуків.

Цього разу британська модель показала верх майстерності спокуси.

Розташувавшись на дивані, Демі зробила можливим розглянути свої принади з усіх боків, які просто розривали по швах обтягуючий купальник.



Гостроти її образу додали високі чоботи.





Раніше Роуз похвалилася знімком, на якому постала без бюстгальтера, виставивши напоказ свої шикарні груди.

Єдиним, що прикривало її значні форми була спортивна куртка.





Демі Роуз стала відома в мережі у віці 18 років, коли опублікувала відверті фото в Instagram. Зараз у неї діють кілька модельних контрактів. У Роуз майже 9 млн підписників у соцмережі.

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