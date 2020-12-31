Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, показала невеликий обсяг форм в глибокому декольте

Струнка красуня володіє невеликими формами, але від цього її фігура така унікальна і по-своєму красива, пише Politeka.net.

Так, красуня постала в тісній сукні, з декольте якого, ледь не вистрибувала груди. До того ж грайлива бестія, погладила долонькою свої принади.

Бюст нагадував дві соковиті ягідки, яким хочеться показатися назовні.

Завершили образ великі сережки.

Зірка, здавалося, була без макіяжу, лише помада відсвічувала на губах.

Модель уважно дивилася з-під чола в сторону.

"Белла за лаштунками", - підписано фото.

Даний кадр був оприлюднений у фан-групі знаменитості. Аккаунт тільки набирає популярність, тому публікації поки збирають трохи лайків і коментарів.

"Принцеса", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла колготки і чобітки, а більше на ній нічого не було. Даний знімок опублікували в одній з фан-груп зірки.

Белла позувала забравшись на дерев'яний, по всій видимості, перевернутий стіл.

Красуня підігнула ніжку, хвалячись яка вона струнка в довгому чоботі. Зірка злегка вигнулася, сидячи в сідлі.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вийшла на вулицю, де випав сніг. Зірка одягла коротенький білий топік з червоним акцентом.

Тканина оголила пружний животик, від якого не можна було відірвати очей. Зверху кокетка одягла маленьку шубку, яку розчахнула для ефектності.

Тісні джинсики обтягнули пружні сідниці.

Користувачі мережі написали приємні повідомлення в бік зірки.

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