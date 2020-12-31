Хореограф і учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала, як з вони з підрослим сином проводжають 2020 рік

Зворушливе фото з'явилося в особистому мікроблозі Instagram.

Знімок, мабуть, був зроблений в будинку учасниці "Танців з зірками".

На знімку можна побачити Олену Шоптенко і її підрослого сина, якому вона показує новорічну ялинку.

"Ну все! Тепер тільки вгору! З Новим роком!!! Будьте щасливі!",- йдеться в підписі до фотографії, на якій син хореографа дивився на верхівку новорічного дерева.

Зворушливе фото сподобалася шанувальникам зірки і вони залишили під публікацією схвальні коментарі з привітаннями.

"З 2020 роком вас Алена"," з наступаючим Новим Роком!", "Ввааай, які вони круті ці гноми", "який дорослий"," Люблю ваші танці", " з наступаючим вас! Бажаю вам найкращого", - написали вони в коментарях під публікацією Олени Шоптенко.

Раніше ми розповідали, що Олена Шоптенко викликала фурор на паркеті.

Олена Шоптенко з'явилася в кадрі, вбрана зовсім не святково: для зйомок вона одягла просторий білий светр і чорні штани-кльош з напівпрозорою тканиною з боків.

Після розминки Олена Шоптенко вийшла на паркет в кімнаті свого будинку і станцювала квістеп під знамениту новорічну пісню - такого на шоу не було жодного разу.

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