Шоумен і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий вразив новорічним зверненням

Відео артист опублікував у своєму особистому Instagram.

Так, Євген Кошовий звернувся до українців з нагоди Нового року і згадав у публікації Володимира Зеленського і офіс президента України.

"Всі в кінці 2020 року підводять підсумки. Я вам хочу сказати одну річ-цього року з'явилося дуже багато злих людей, які намагаються звертати на себе увагу. Пам'ятайте, що злі люди - слабкі, добрим бути набагато складніше. Я бажаю вам бути добрими в 2021 році, не ведіться на зло, це все тимчасово. Будьте здорові. Україно, вітаю тебе!",- заявив Євген Кошовий під час свого святкового звернення.

Користувачі під публікацією подякували шоумену за правильні слова і залишили коментарі з привітаннями.

Але були й такі українці, які закликали Євгена Кошового забрати Володимира Зеленського назад в "Квартал 95".

"Жека!З Новим роком! Як бути добрішими, якщо з січня Ви нас берете за горло і душите цінами, за газ, за світло", " добре сказано!", "Тебе також з наступаючим Новим роком і звичайно ж твою улюблену сім'ю! Всіх благ Вам!", "Євген, заберіть будь ласка свого друга назад в квартал", "Жека, від душі аж сльоза потекла спасибі бро", " Женя з Новим роком! Всій родині міцного здоров'я, миру, любові, розуміння, творчих перемог!", "Золоті слова, спасибі за привітання", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Євген Кошовий не встиг попрощатися з батьком напередодні його смерті.

Сам шоумен щиро шкодує, що в фатальний день дуже мало спілкувався з рідною людиною, якій 11 грудня виповнилося б 74 роки.

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