Молоденька дружина 55-річного музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, в чому зустрічала Новий Рік

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з салону краси, продемонструвавши, як причепурилася до Нового року. Дівчина вибрала для свята просте але стильне плаття з незвичайним принтом. Волосся красуня акуратно заплела, доповнивши образ яскравим макіяжем. В цілому образ Репяхової вийшов вельми скромним і елегантним.

"Вчора було найкраще святкування Нового року в моєму житті. Сім'я, подарунки, посмішки. Такий спокій і тепло на душі. Я дуже щаслива і сильно люблю своїх рідних і друзів», - підписала фото Катерина.

У коментарях її стали вітати з Новим роком і бажати успіхів.

Варто відзначити, що перед святкуванням Нового року сімейство Каті також відзначило 55-річний ювілей Віктора Павлика, який святкує день народження 31 Грудня. У себе в сторіс дівчина показала щасливого чоловіка з тортиком в руках.

Як відомо, 26-річна Катерина Репяхова і Віктор Павлік одружилися в 2020 році. Дівчина деякий час була концертним директором артиста, що і дозволило їм сильно зблизитися. Катя славиться своїм гострим язичком і гучними одкровеннями про життя з артистом.

Нагадаємо, що дружина Павлика несподівано змінила прізвище і поділилася одкровенням: «він навіть не здогадується».

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