Солістки оновленого складу культового гурту ВІА Гра в оригінальних святкових нарядах звернулися до шанувальників

Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова зворушливо привітали фанатів з Новим роком, вразивши своїми яскравими образами. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram, пише Politeka.net.

"Дорогі друзі, вітаємо вас з Новим роком! Бажаємо вам цього року міцного здоров'я, прекрасних вражень і, звичайно ж, натхнення. Любіть один одного, цінуйте один одного і бережіть один одного! Тепла вашому будинку. Спасибі велике, що були з нами в цей непростий, але дуже пам'ятний рік! З Новим роком!",- вимовляють дівчата.

При цьому кожна з них одягнена в коротке плаття різних кольорів з матеріалу, схожого на обгортковий папір. Шанувальники красунь не могли не звернути на це увагу, і порівняли співачок з подарунками.

"З Новим роком! Бажаю багато нових пісень, кліпів, зйомок, концертів і звичайно ж здоров'я, любові і щастя!", "З Новим роком, дорогі наші", "класно, дівчата з Новим роком красотульки, удачі вам і щастя в новому році", "з Новим Роком!!Бажаю вам звершення всіх намічених цілей, побільше концертів в цьому році і звичайно ж нових пісень і творчих успіхів", "лялечки улюблені", "Чого це їх в подарункову упаковку загорнули", - пишуть люди.

Нагадаємо, молоденькі красуні з нової ВІА Гри в тісних нарядах розохотили апетит, кадри спокуси.

Як повідомляла Politeka, пристрасні красуні з нової ВІА Гри задали спеку в прозорих корсетах: "шикарна зовнішність і...".

Також Politeka писала, що дівчата з нової ВІА Гри в тісних корсетах влаштувалися на підлозі, спокусивши пікантними позами: «красуні з диньками».