Солістки оновленого складу культового гурту ВІА Гра в оригінальних святкових нарядах звернулися до шанувальників
Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова зворушливо привітали фанатів з Новим роком, вразивши своїми яскравими образами. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram, пише Politeka.net.
"Дорогі друзі, вітаємо вас з Новим роком! Бажаємо вам цього року міцного здоров'я, прекрасних вражень і, звичайно ж, натхнення. Любіть один одного, цінуйте один одного і бережіть один одного! Тепла вашому будинку. Спасибі велике, що були з нами в цей непростий, але дуже пам'ятний рік! З Новим роком!",- вимовляють дівчата.
При цьому кожна з них одягнена в коротке плаття різних кольорів з матеріалу, схожого на обгортковий папір. Шанувальники красунь не могли не звернути на це увагу, і порівняли співачок з подарунками.
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"З Новим роком! Бажаю багато нових пісень, кліпів, зйомок, концертів і звичайно ж здоров'я, любові і щастя!", "З Новим роком, дорогі наші", "класно, дівчата з Новим роком красотульки, удачі вам і щастя в новому році", "з Новим Роком!!Бажаю вам звершення всіх намічених цілей, побільше концертів в цьому році і звичайно ж нових пісень і творчих успіхів", "лялечки улюблені", "Чого це їх в подарункову упаковку загорнули", - пишуть люди.
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