Травесті-діва Монро без сорому показала, як насправді виглядає її обличчя
Шоувумен відобразила процес свого перетворення у Львові і опублікувала відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. Вона вирушила в салон краси на прийом до відомого майстра Роксани Кравчук без макіяжу, надівши картату чорно-білу сорочку, а верхівку без перуки сховала під білою шапочкою.
У ролику помітно, що без косметики на обличчі Монро переважають чоловічі риси, а брів практично немає. У такому вигляді дізнатися зірку можна лише завдяки її фірмовій посмішці.
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"Нарешті найвідоміший візажист Львова зробить з мене цукерку, а не ось це ось пожоване обличчя", - зазначила артистка, сидячи в кріслі перед дзеркалом. У кадрі можна помітити і саму Роксану, яка готується до роботи з клієнтом. Пізніше Монро виклала в сторіз відео процесу, в той момент її вигляд вже придбав звичний вигляд, не в останню чергу завдяки яскравій помаді з блиском. Візажист на кадрах підводить брови, завдаючи останні штрихи.
"Геній макіяжу", - підписала короткий відеоролик Монро.
Раніше травесті-діва незвично привітала шанувальників з Новим роком, вона опублікувала фото з купе поїзда, на якому постала абсолютно без одягу. Монро лягла на ліжко, прикрившись простирадлом, а поруч на столику приготувала до свята маленьку пляшечку шампанського.
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