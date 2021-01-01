Травесті-діва Монро без сорому показала, як насправді виглядає її обличчя

Шоувумен відобразила процес свого перетворення у Львові і опублікувала відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. Вона вирушила в салон краси на прийом до відомого майстра Роксани Кравчук без макіяжу, надівши картату чорно-білу сорочку, а верхівку без перуки сховала під білою шапочкою.

У ролику помітно, що без косметики на обличчі Монро переважають чоловічі риси, а брів практично немає. У такому вигляді дізнатися зірку можна лише завдяки її фірмовій посмішці.

"Нарешті найвідоміший візажист Львова зробить з мене цукерку, а не ось це ось пожоване обличчя", - зазначила артистка, сидячи в кріслі перед дзеркалом. У кадрі можна помітити і саму Роксану, яка готується до роботи з клієнтом. Пізніше Монро виклала в сторіз відео процесу, в той момент її вигляд вже придбав звичний вигляд, не в останню чергу завдяки яскравій помаді з блиском. Візажист на кадрах підводить брови, завдаючи останні штрихи.

"Геній макіяжу", - підписала короткий відеоролик Монро.

Раніше травесті-діва незвично привітала шанувальників з Новим роком, вона опублікувала фото з купе поїзда, на якому постала абсолютно без одягу. Монро лягла на ліжко, прикрившись простирадлом, а поруч на столику приготувала до свята маленьку пляшечку шампанського.

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