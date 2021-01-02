Українцям розкрили нюанси підвищення тарифів на опалення для побутових споживачів
Тарифи на тепло різко зросли після того, як НКРЕКП збільшила тариф на виробництво теплової енергії, про це пише Обозреватель.
У деяких населених пунктах, як попереджають експерти, тарифи на опалення можуть зрости аж на 46%.
Вже з 1 січня 2021 року почали діяти нові ціни для 23 підприємств, які надають свої послуги населенню.
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Як приклад, підприємство "Євро-конструкція" (опалення в деяких районах Києва) пропонує підвищити вартість Гкал тепла з 1341 до 1457 гривень. Таким чином, якщо споживачі використовують зараз 1,5 Гкал, то доведеться заплатити 2012 гривень, а після підвищення - 2185 гривень.
Інший постачальник послуг "Тепловик" (Хмельницька область) пропонує підвищити 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (майже на 46%). Тобто, при використанні 1,5 Гкал зараз потрібно віддавати 2 496 грн, а за новою незатвердженою ціною – 3666 грн (майже на 1200 гривень більше).
Постачальники опалення попередили, що підвищення тарифів не уникнути через інфляцію і зростання заробітних плат. Але затвердити нові тарифи тепер належить в НКРЕКП, а процедура може зайняти до одного місяця.
Також ми раніше розповідали, що з 1 січня були скасовані пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів.
Новий тариф для населення складе 1,68 грн за кВт/год для всіх. Раніше за умови споживання до 100 кВт/год вартість 1 кВт була 90 коп.
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