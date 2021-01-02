Хто буде платити більше

Українцям розкрили нюанси підвищення тарифів на опалення для побутових споживачів

Тарифи на тепло різко зросли після того, як НКРЕКП збільшила тариф на виробництво теплової енергії, про це пише Обозреватель.

У деяких населених пунктах, як попереджають експерти, тарифи на опалення можуть зрости аж на 46%.

Вже з 1 січня 2021 року почали діяти нові ціни для 23 підприємств, які надають свої послуги населенню.

Як приклад, підприємство "Євро-конструкція" (опалення в деяких районах Києва) пропонує підвищити вартість Гкал тепла з 1341 до 1457 гривень. Таким чином, якщо споживачі використовують зараз 1,5 Гкал, то доведеться заплатити 2012 гривень, а після підвищення - 2185 гривень.

Інший постачальник послуг "Тепловик" (Хмельницька область) пропонує підвищити 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (майже на 46%). Тобто, при використанні 1,5 Гкал зараз потрібно віддавати 2 496 грн, а за новою незатвердженою ціною – 3666 грн (майже на 1200 гривень більше).

Постачальники опалення попередили, що підвищення тарифів не уникнути через інфляцію і зростання заробітних плат. Але затвердити нові тарифи тепер належить в НКРЕКП, а процедура може зайняти до одного місяця.

Також ми раніше розповідали, що з 1 січня були скасовані пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

Новий тариф для населення складе 1,68 грн за кВт/год для всіх. Раніше за умови споживання до 100 кВт/год вартість 1 кВт була 90 коп.

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