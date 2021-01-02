Меган Маркл і принц Гаррі зазнали фіаско з новим проектом

Про це пише видання Express.

Як відомо, герцоги Сассекські записали свій перший подкаст і навіть задіяли в ньому свого сина Арчі.

Однак, користувачі соціальних мереж не оцінили старання Маркл і принца Гаррі, чий проект з тріском провалився.

Перший подкаст герцогів Сассекських виявився всього на 17-му місці в своїй категорії, хоча Меган Маркл і принц Гаррі підібрали досить підходящу тему для громадськості. Випуск вони присвятили знаменитостям-активістам, які в 2020 році проявили себе найбільш яскраво, і в ефірі звучали голоси таких відомих людей як Елтон Джон і телеведучий Джеймс Корден.

Більше того, слухачі не тільки не оцінили перший подкаст герцогів, але й звинуватили їх у лицемірстві. Спершу подружжя стверджувало, що навіть після втечі з палацу прагнуть до приватності, але для підняття свого рейтингу готові використовувати навіть маленького Арчі.

Раніше ми розповідали, як Єлизавета II провчила Меган Маркл і принца Гаррі.

Монарх в новорічному привітанні закликала вірити в кращі часи, коли ми всі знову зможемо бути разом. І на святковій листівці вона відзначила акаунти принца Чарльза і Кейт Міддлтон.

Але деякі користувачі в Instagram обурилися тим, що в привітанні не знайшлося місця Меган Маркл і принцу Гаррі.

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