Український співак Олег Винник публічно обійняв свою таємну дружину Таюне - співачку Таїсію Сватко
Як передає Politeka.net, під час новорічного вогника на одному з телеканалів Олег Винник виконав свій хіт «Як жити без тебе». На бек-вокалі у артиста традиційно перебувала Таїсія, яку називають таємною дружиною артиста. Самі зірки не афішують своїх стосунків, проте в Instagram білявої красуні є багато фото з артистом.
Під час виступу Винник зробив несподіваний вчинок. Він підійшов до Таїсії і ніжно обійняв її.
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Все життя носити тебе на руках!",- проспівав Винник приспів своєї знаменитої пісні і підійшов до дружини.
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Разом вони намалювали руками серце в повітрі і послали повітряний поцілунок своїм шанувальникам.
Варто відзначити, що думки з приводу виступу Олега Винника розділилися. Зате шанувальники відразу ж звернули увагу на жест Олега по відношенню до Таюне.
"Виннику пора щось нове заспівати під час карантину був час, щоб щось написати, бо стає нецікавим"," найкращий концерт!", "Номери з Винником просто клас!», "Нарешті Винник обійняв свою дружину на сцені, може більше людей зараз почнуть відноситься до Олега з теплом, так як ми не розуміємо Олега чому він не може сказати шанувальникам правду, а бреше досі", - пишуть користувачі Мережі.
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