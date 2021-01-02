Артистка показала, що їй подарували

Відома російська актриса Христина Асмус показала в мережі, що отримала в подарунок на Новий Рік

Як передає Politeka, знімок, який викликав бурхливе обговорення серед фоловерів, вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото, щаслива Асмус сидить під ялинкою з коробкою, в якій знаходиться безліч пляшечок хлоргексидину. Це антисептик, який використовують для дезінфекції.

Варто відзначити, що в умовах пандемії це дуже потрібна річ.

"А що вам подарували на Новий Рік? 😂 😂 😂 🛍 ",- запитала Христина у шанувальників.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене і розповідати, які подарунки отримали в Новий Рік.

"Хлоргексидинушка під'їхав😁 класна штука, до речі 👍 🔥 з Новим роком, Христина! Нехай у тебе все складеться добре☺",

"Христина, з Новим роком тебе і з наступаючим Різдвом",

"Прикол", " Гарік задарив?",

"При всій повазі, я стільки не вип'ю😆",

"Ваш подарунок ніхто не переплюне",

"Зараз в аптеку немає сенсу йти, так?😆",

" Досі не вірю, що Ви їм вмиваєтеся",

"Теж саме", пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Христина Асмус ошелешила кадрами, на якому видно «наслідки» Нового року.

«Добрий ранок. Як справи?» - поцікавилася вона у шанувальників.

На знімку можна помітити розпатлану і пом'яту Асмус, яка з» розмазаним " обличчям і капелюхом Діда мороза нібито тільки прокинулася. При цьому собі на лоб актриса приклеїла стікер з часом – 21:00.

Нагадавши, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".

Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди