Актриса Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт досі не можуть позбутися звички ховатися після зйомок шоу "Холостячка"

За умовами контракту зірки не могли розкрити свої стосунки, поки в ефірі не покажуть фінал сезону, передає Politeka.net. Щаслива пара розповіла про свої хитрощі в інтерв'ю програмі" Світське життя " з Катериною Осадчою (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Через кілька днів після закінчення зйомок Олександр і Ксенія вже почали жити разом на знімній квартирі. За словами головної героїні шоу, у них не виникло проблем через спільний побут. Тепер, коли контракт більше не зобов'язує мовчати, вони розповіли про свої труднощі.

"Ми так втомилися, що чекали брудний посуд, шкарпетки, свою оселю, щоб нікого не було поруч, ніяких чоловіків. Дуже багато часу приділяю своїй роботі, після "Холостячки" я відразу увійшла в інший проект, десь через три-чотири дні. Тому у нас такої побутовухи не було ще", - заявила Ксенія.

Спочатку парі було дуже важко приховувати свої стосунки, так фанати помітили на сторінках зірок кадри з однаковою обстановкою квартири, а Мішина допустила незручну помилку в машині у коханого чоловіка:

"Я взяла у Саші авто, тому що моє було в ремонті. Я поїхала, зробила селфі в машині, а у нього ремені безпеки червоні... і все, і все це розлетілося в Instagram і всі відразу написали: "це сашино авто, він переможець". Це був дуже складний період".

Щоб хоч якось зберегти інтригу, учасникам доводилося часто розділятися і ретельно планувати будь-які походи за межами квартири:"так, Саня, ти йдеш в цей магазин, я в цей, ти купуєш це, а я - це". Дійшло до того, що вони окремо заходили в під'їзд свого будинку.

"І ми звикли, реально звикли. І зараз можемо йти: я трошки далі від нього. Він постійно на мене кричить:"Чому ти так далеко".

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»