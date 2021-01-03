Шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, поділився своїм горем через смерть близької людини
Як стало відомо Politeka.net, 2 січня помер російський актор Володимир Коренєв, який прославився роллю у фільмі "Людина-амфібія". Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) висловився про покійного вчителя на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
"Володимир Борисович...! Не віриться, що ми більше не зіграємо з Вами наш прекрасний спектакль... Ви - майстер! Майстер людських душ! Спасибі за щастя знати вас особисто і стикатися з вашим величезним людським і акторським талантом! Спасибі за ваші настанови, Дон Жуан! Благослови Вас Бог! Ви будете завжди в наших серцях!",- написав він у пості.
Тарзан також виклав кадри вистави "Заповіт цнотливого бабія", в якому зіграв разом з Володимиром Коренєвим. Актори зображені на тлі декорацій у своїх сценічних костюмах, при цьому Сергій Глушко приміряв на себе образ ченця в темній рясі та з хрестом в руках.
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Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Користувачі Мережі висловили співчуття і нагадали про досягнення Володимира:
"Ну чому вони йдуть, великі майстри"; "Була щаслива грати на одній сцені... Неймовірна Людина, Актор! Світла пам'ять..."; "Співчуваю, дуже шкода"; "Найкращий у світі Іхтіандр!"; "Ну як же так, рік закінчився, а все триває"; "Яке горе... Будь проклятий цей вірус... Вічна пам'ять Великому акторові, сумуємо і співчуваємо🙏"; "сльози душать ... не хочеться вірити... Початок року ... і знову горе....Співчуття рідним і близьким".
Нагадаємо, трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Як повідомляла Politeka, Тарзан після скандалів з вагітною коханкою і Королевою з'явився з немовлям на руках.
Також Politeka писала, що доведена до відчаю Королева виставила Тарзана за двері, гіркі кадри: "ти будеш щаслива?".