Володимир Дантес поділився незвичайними фото з відпочинку, куди відправився разом зі своєю дружиною Надією Дорофєєвою
Як повідомляє Politeka.net, Надя Дорофєєва та Володимир Днтес вирішили зустріти Новий Рік якнайдалі від холодної України. Так, зіркова сім'я в компанії друзів отруїлася в Індонезію - на курортний острів Балі.
Парочка вже почала публікувати перші кадри з райського куточка в Instagram.
Вові не терпілося поділиться знімками чарівної природи, що він успішно і зробив, правда, не обійшлося без казусів. Так, він збентежив знімком Будди, у якого з одягу вивалилося "хазяйство". Співак немов каже:"Ось мій розмірчик". Але статуя являє собою цілу культуру, тому до знімка потрібно ставиться з повагою і розумінням.
73-річна Ротару дала жару під час застілля, з'явилися кадри: «Спасибі, що живі!»
Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95", відео: "зійде для сільської дискотеки"
Переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби: "Як мокра кішка…"
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
На інших кадрах Дантес показав море, яке перед штормом посіріло і тільки там, де світився сонячними променями хмарний розрив, робилося блакитніше.
Сфотографував співак і захований в невеликій бухті тихий пляж, де вже розмістилися відпочиваючі. Судячи з усього це досить високий берег порізаний безліччю бухт з чарівними пляжами, скелями, гротами і печерами.
На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарів під знімками, адже їх Дантес вирішив опублікувати в своєму Instagram-Stories.
Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
Як Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощами.
Також Politeka писала, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах