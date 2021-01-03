Володимир Дантес поділився незвичайними фото з відпочинку, куди відправився разом зі своєю дружиною Надією Дорофєєвою

Як повідомляє Politeka.net, Надя Дорофєєва та Володимир Днтес вирішили зустріти Новий Рік якнайдалі від холодної України. Так, зіркова сім'я в компанії друзів отруїлася в Індонезію - на курортний острів Балі.

Парочка вже почала публікувати перші кадри з райського куточка в Instagram.

Вові не терпілося поділиться знімками чарівної природи, що він успішно і зробив, правда, не обійшлося без казусів. Так, він збентежив знімком Будди, у якого з одягу вивалилося "хазяйство". Співак немов каже:"Ось мій розмірчик". Але статуя являє собою цілу культуру, тому до знімка потрібно ставиться з повагою і розумінням.

На інших кадрах Дантес показав море, яке перед штормом посіріло і тільки там, де світився сонячними променями хмарний розрив, робилося блакитніше.

Сфотографував співак і захований в невеликій бухті тихий пляж, де вже розмістилися відпочиваючі. Судячи з усього це досить високий берег порізаний безліччю бухт з чарівними пляжами, скелями, гротами і печерами.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарів під знімками, адже їх Дантес вирішив опублікувати в своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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