Телеведуча Леся Нікітюк позувала без білизни в пікантно розпахнутому халатику

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк знову взялася за старе і почала балувати своїх підписників відвертими кадрами. Якийсь час телеведуча публікувала більш стримані знімки, проте її нове фото в Instagram інакше як "гарячим" не назвеш.

Так, на своїй сторінці в Instagram Леся показала кадри, на яких позувала в білому халаті, показавши, як оздоровлюється в соляній кімнаті після бурхливих вечірок.

Нікітюк позує сидячи біля вікна в одному лише білому халатику. При цьому бюстгальтера на ній немає, а напіврозпахнута пола задертого банного вбрання відкриває прекрасний огляд на довгі ноги Лесі Нікітюк. На її голові зав'язаний рушник, немов вона тільки-тільки вийшла з душу. Телеведуча дивиться кудись убік і попиває каву.

На другому знімку Леся показала кадр, який був зроблений перед прийомом душу: на ньому красуня-ведуча показала своє обличчя без грама макіяжу. Це просто диво і бісівщина якась, адже без косметики вона виглядає ще краще.

На жаль користувачі мережі не зможуть прокоментувати фото, адже їх телеведуча засвітила в своєму Instagram-Stories. Але хочеться відзначити, що телеведуча виглядає як бомба-красуня чесно кажучи.

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