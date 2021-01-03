Леся Нікітюк вразила фанатів ідеальною фігурою в бікіні

Як повідомляє Politeka.net, багато зірок українського шоу-бізнесу за традицією вирушили в січні на канікули в теплі краї і ніжаться на сонечку на березі океану.

Телеведуча Леся Нікітюк же вирушила підкорювати схили на гірськолижний український курорт Буковель і вже активно ділиться знімками з відпочинку у своєму Instagram.

Леся в Instagram опублікувала кілька кадрів, зроблених в басейні готеля. На знімках Нікітюк показала черговий купальник зі своєї колекції і продемонструвала свою розкішну фігуру, змінивши кілька розбурхуючих уяву поз.

Зокрема, леді Ле позувала в леопардовому мікро-купальнику прямо посеред басейну. При цьому ведуча пронизливо дивиться в об'єктив і вигідно демонструє свої точені форми.

"Аквамен я чекаю...🐳😁 ", - підписала знімки Нікітюк.

Фоловери оцінили яскраві кадри Нікітюк і активно засипають телеведучу компліментами.

"Леся,, чіткий горіх 😍 🙈 ", "Хороший задок😂 👍", "русалочка у воді", "неймовірна просто... завжди захоплююся тобою!!!💋 ", "Поруч з богинею може бути тільки Аполлон. 🔥 ", "Русалка богиня......😍 Красуня😘", "теж чекаю русалку, мабуть ти його Русалочка", "Леся, діти дивляться".

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