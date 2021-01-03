Актриса студії "Квавртал 95" Катерина Нікітіна зважилася на сміливий експеримент в новому році

Як передає Politeka.net, дівчина виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фотографію, для якої позувала в чорній сукні з блискучими металевими лусочками. Образ довершив макіяж в тон, розкішні кучеряве волосся і довгі блискучі сережки.

Екаатеріна Нікітіна сіла на стілець зі склянкою в руках, плаття при цьому злегка задралося і оголило її стегно. Мабуть, красуня вже встигла випити, а тому не звернула увагу на такі дрібниці і просто подарувала шанувальникам чарівну посмішку.

"Цей рік вже приготував для мене багато випробувань!✨ Мене взяли на слабо... 😠 Рік не пити алкоголь!!! А я ж ласа на такі експерименти!! Мені, слабо!? Та ніколи!!!😈 Досить багато людей підтримали мій експеримент відповідаючи на історії!!! І пристойна кількість людей, серед моїх передплатників, взагалі не п'ють вже давно!💪 🏻 І це не може не радувати!🤗 Загалом, якщо хто хоче приєднуйтесь! Ставте + 👇 🏻 подивимося скільки нас таких відчайдушних! Тверезий рік. Впевнена-ти будеш одним з кращих!",- запевнила Нікітіна в описі.

Користувачі Мережі відгукнулися на заклик знаменитості в коментарях, хоча бажаючих відмовитися від алкогольних напоїв виявилося небагато.

"Люблю тебе 😘❤️💚💙💋💜"; "Катюша, ти принадність!!!"; "Я мінус, але вам величезний плюс!)".

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