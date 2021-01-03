Багато чого тепер змінилося...

В Україні з 1 січня змінили деякі правила надання субсидій громадянам

З початку 2021 року управління соціального захисту припиняють прийом громадян. Відтак заяву для отримання субсидій необхідно передавати до місцевої громади за допомогою пошти або онлайн.

В онлайн це можна зробити через офіційний сайт або в додатку "Дія", йдеться в сюжеті ТСН.

У громадах створені соціальні підрозділи, які повинні будуть такі заяви від людей приймати і не тільки для виплати субсидії, а й ще 67 видів допомоги.

Крім того, посилять контроль за одержувачами субсидій. Перевірки проводитиме Мінфін у три етапи. Якщо субсидію призначили, а після виявили порушення, всі виплати доведеться повернути державі.

Наразі субсидії не отримають: власники будинків від 200 квадратних метрів і квартир від 120 квадратних метрів; власники машин, яким до 5 років; ті, хто робив покупки дорожче 50 тисяч гривень; ті, хто не платить єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, що на допомогу від держави можуть розраховувати українці, які доглядають за особою з інвалідністю, стали безробітними (відтепер доходи вказуються за останній місяць, а не за півроку) і чиї родичі перебувають на заробітках за кордоном.

Нагадаємо, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто залишиться без грошей, "стосується тих, чия зарплата..."

Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.

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