Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко розповіла, як була вражена її з Владом Топаловим сином

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка написала про це у своєму мікроблозі в Instagram.

"Цей день я запам'ятаю назавжди! Наш син виявився більш тямущим, ніж я могла собі уявити. Тут на Балі він подружився з 4хрічним індонезійським хлопчиком на ім'я Фахра. Тепер з ним всюди: грати з Фахрою, обідати з Фахрою, плавати теж з Фахрою, хіба що в туалет порізно ходять 🙈», - розповіла зірка передісторію.

Коли ж вона сказала синові, що дуже скучила і запропонувала йому провести час з батьками, відповідь дитини просто шокувала.

Хлопчик задумався, потім взяв машинку і пішов на вулицю.

"Ну, Мам, Щас пъиду. З ФахЬЕЙ погуляю і пъиду😆 🙈", - відповів дитина здивованої матері.

"Я мало не впала в басейн зі сміху 😂. Фразу» зараз прийду, мам " я почала говорити, ну, напевно, В років 6, а може, навіть в 15. Невже сучасне покоління настільки швидко розвивається, що вже в 2 роки людина стає самостійним і незалежним від батьківського піклування. Мій мозок обурювався від почутого, адже дворічний малюк, який зовсім недавно замість слів використовував звуки, а замість ложки-пальці, тепер сформував свою власну думку і зробив абсолютно усвідомлений вибір! Материнське серце розпливається в усмішці від гордості", - поділилася Тодоренко.

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