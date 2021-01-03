Коханка колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак відчинила піджак, похвалившись ідеальним тілом в боді з декольте
Як розповідає Politeka, знімок дівчина вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.
"Кращі моменти", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на знімку Лілія позує в білосніжному піджаку, який ефектно розкрила, похвалившись пружними формами. При цьому образ дівчина вирішила "добити" бездоганним макіяжем і зачіскою.
При цьому на задньому тлі можна помітити білі меблі й неонове підсвічування.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95", відео: "зійде для сільської дискотеки"
Наталя Могилевська в леопарді вилізла на стіл, затьмаривши молодих красунь: кадри безсоромності
Переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби: "Як мокра кішка…"
Найбагатша співачка України Камалія вразила домашнім відео на тлі величезної ялинки: "Тільки щастя..."
"Ух, красуня!", "красуня неймовірна", "неймовірна", "чарівна посмішка", - пишуть користувачі Мережі.
Як ми розповідали до цього, коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Лілія показала, як розважалася з коханим на Новий Рік
Підприємець турецького походження Мурат Налчаджіоглу після скандалу зі зрадами й розлучення з Ані Лорак недовго був один. Його новою пасією стала українська візажистка на ім'я Лілія. Напередодні Нового року парочка вирушила до Туреччини, де і відзначила свято.
"Ну Привіт, 2021», - підписала знімок дівчина.
Нагадавши, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою..
Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина.
Також Politeka писала, що колишній чоловік Ані Лорак показав, як» біжить " з України з новою коханкою.