Коханка колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак відчинила піджак, похвалившись ідеальним тілом в боді з декольте

Як розповідає Politeka, знімок дівчина вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.

"Кращі моменти", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на знімку Лілія позує в білосніжному піджаку, який ефектно розкрила, похвалившись пружними формами. При цьому образ дівчина вирішила "добити" бездоганним макіяжем і зачіскою.

При цьому на задньому тлі можна помітити білі меблі й неонове підсвічування.

"Ух, красуня!", "красуня неймовірна", "неймовірна", "чарівна посмішка", - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Лілія показала, як розважалася з коханим на Новий Рік

Підприємець турецького походження Мурат Налчаджіоглу після скандалу зі зрадами й розлучення з Ані Лорак недовго був один. Його новою пасією стала українська візажистка на ім'я Лілія. Напередодні Нового року парочка вирушила до Туреччини, де і відзначила свято.

"Ну Привіт, 2021», - підписала знімок дівчина.

Нагадавши, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою..

Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Ані Лорак показав, як» біжить " з України з новою коханкою.