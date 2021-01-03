Знаменита модель і актриса Памела Андерсон підкорила розкішним образом в мереживній білизні
Зірка продовжує ділитися своїми архівними знімками в Instagram. Про це пише Politeka.net. Як відомо, свого часу модель прославилася своїми пишними формами, які вона не соромилася демонструвати на відвертих фото.
Так, на одному з таких фото Андерсон показала себе в свої кращі роки. На знімку модель позує сидячи з чашкою в руках. При цьому, замість того щоб насолоджуватися напоєм, Памела задумливо дивиться кудись вдалину.
Пікантності фото додає той факт, що з одягу на моделі можна помітити тільки напівпрозорий мереживний боді, який так і розбурхує уяву своїм виглядом.
Нотку романтичності образу Андерсон додають її волосся з легкою завивкою. При цьому, виразний макіяж з виділеними очима і губами робить зовнішність моделі чуттєвої і дуже спокусливою.
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Потрібно відзначити, що в наші дні популярність Андерсон явно пішла на спад, адже за три години її знімок набрав менше 9 тисяч лайків в Інстаграме.
До цього ми писали, що Андерсон позувала на фото, прикриваючи бюст руками. Вона чи не засвітила найінтимніші частини. Блондинка лежала на животі, балуючи своєю пишною красою, і радуючи своїх шанувальників.
Красиве намисто спустилося на шиї, і здавалося, відмінним доповненням до образу.
Нагадаємо, Памела Андерсон лягла на животик заради жаркого кадру без білизни і "пропалила" поглядом: "Прекрасно".
Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон похвалилася підкачаними формами, пробудивши сміливі фантазії: "Тигр, що крадеться".
Також Politeka писала, що 53-річна Памела Андерсон змусила балдеть від своїх форм крупним планом: "невимовно прекрасна".