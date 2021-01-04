Українська співачка і екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку на Балі

Свіжа фотографія з'явилася в особистому мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.

Так, Надя Дорофєєва з'явилася перед армією відданих шанувальників практично оголеною.

Екс-учасниця "Время и стекло" вирішила, мабуть, похвалитися прекрасною формою, показавши свої головні "гордості" в одному купальнику.

Судячи з короткого відео, яке Надя Дорофєєва опублікувала в своєму Instagram Stories, воно було знято у ванній кімнаті, адже на задньому плані можна ще побачити сушарку для білизни та рушників.

Після перегляду відеоролика можна припустити, що відпочинок на Балі йде лише на користь Наді Дорофєєвої, яка під час відпустки не набирає зайвих кілограмів і залишається в прекрасній формі, та її чоловікові Володимиру Дантесу це сподобається.

Раніше ми розповідали, що Надя Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95".

Як відомо, співачка почала сольну кар'єру і порадувала фанатів новим хітом під назвою "горить". Але виконання цієї пісні на сцені "Квартал 95" лише розлютив шанувальників.

Треба сказати, що на сцені зірка виглядала фантастично і заманливо, але фанатам не сподобалося, що Надя Дорофєєва виступала під "фанеру".

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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