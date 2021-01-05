Зірка показала себе в різних образах

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свою шикарну фігуру в красивих нарядах

Зірка не дарма вважається однією з найкрасивіших жінок планети, передає Politeka.net. У Калпо ідеально все - її форми просто притягують погляди в будь-якому вбранні.

Красуня вирішила показати кілька образів, в яких вона виблискує своїми досконалостями.

На одному зі знімків Олівія йшла по вулиці в короткому топіку, який підстрибнув на пишних грудях і злегка оголивши їх.

Крім того, довжина топіка дозволила помилуватися пружним пресом і тонкою талією.

Модель одягла і маленьку спідничку, що обтягнула її округлі стегна.

Маленька сумочка доповнила образ.

На інших фото зірка також демонструвала свої неймовірні форми, які гідні заздрості.

"Хотіла почати стрічку 2021 року, додавши невелику кількість кольору, адже це мене порадувало 😊 який твій улюблений образ 1-10?",- підписала знімки знаменитість.

За дев'ять годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємних повідомлень.

"Шалено красива", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що Олівія Калпо зобов'язана своєю красою батькам: її батько - італійського походження, а у її матері італійські та ірландські коріння. Обидва є професійними музикантами й красуня з дитинства грала на віолончелі.

У сім'ї з майбутньою знаменитістю росли ще четверо дітей.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо підібрала найспекотніший ракурс для своїх апетитних обсягів в декольте: "цукрова дівчинка"

А ще Politeka писала, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо показала топ гарячих образів на пляжі

Також Politeka повідомляла, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо без сорому здалася перед камерою в одних трусиках з мережива: "Принцеса!»