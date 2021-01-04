В Україні з 1 січня 2021 року зросли тарифи на воду

Це передбачено рішення Національної комісії у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нові розцінки вже діють в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Івано-Франківську і т.д. для прикладу, в Києві зараз 13,44 грн потрібно платити за водопостачання і 9,55 грн за водовідведення. У сумі це 22,99 грн за кожен кубометр води.

Ціни збільшаться до 14,74 грн за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. У сумі доведеться платити вже 27,35 грн за кожен куб.

Подорожчання пояснюють зростанням заробітних плат на 12%, подорожчанням електроенергії на 12%. Також на 11% більше доводиться платити за реагенти, на 40% подорожчали ремонти і на 15% Капітальні інвестиції.

Але це не єдине подорожчання комунальних послуг цього року.

Так, з 1 січня 2021 року тариф на перші 100 кВт*год електроенергії підвищили з 90 копійок до 1,68 грн за кожен кВт*год.

Також по всій країні підвищили тарифи на газ. Перерахували абонплату на газ. Кількість кубометрів, за які потрібно буде платити, перерахували (виходячи з обсягів споживання з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го), а сам тариф збільшили.

Крім того, в Україні в 2021 році різко підвищать і тарифи на опалення. НКРЕКП вже збільшила тариф на виробництво теплової енергії (він є однією зі складових кінцевої ціни). Тепер постачальники публікують для обговорення пропозиції збільшити і загальний тариф для населення. У деяких випадках зростання може скласти близько 46%.

З 1 січня 2021 року вже діють нові ціни для 23 підприємств, які займаються постачанням тепла населенню. Наприклад, "Євро-Реконструкція" (опалення в Києві) збільшили тариф на 49,7%. Тепер же вони опублікували на своєму сайті пропозицію підвищити кінцеву вартість Гкал тепла з 1341,53 до 1457,10 грн. Наступний крок-пропозицію найближчим часом повинен затвердити регулятор (процедура займає близько місяця).

Зазначимо, що з нового року оформляти субсидію доведеться за новими правилами. Зокрема, управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян з 1 січня. Замість цього заяви можна буде подати поштою, онлайн або в місцевих громадах.

Нагадавши, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто залишиться без грошей, "стосується тих, чия зарплата..."

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