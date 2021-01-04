Дружина відомого українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус розповіла, через що насправді її вдарив чоловік

У мережі продовжують обговорювати скандал в сім'ї Джеджули, дружина якого звинуватила його в домашньому насильстві, а також в тому, що він кинув її напризволяще під час вагітності. Зараз пара живе окремо, а Леус намагається домогтися розлучення з чоловіком.

У своєму Instagram Юлія вирішила розповісти, через що насправді між ними спалахнув конфлікт, в результаті якого чоловік її вдарив. За її словами, все сталося через її випадкову помилку.

"Я розбила склянку і вазу! Він потім мою вазу теж розбив, і на все це скло я і полетіла", - згадує Леус.

Жінка також підкреслила, що не планувала заводити дитину з цим чоловіком, але не змогла змусити себе перервати вагітність.

Скандал в сім'ї шоумена прокоментувала і його колишня дружина, з якою він також розлучався зі скандалом, Санта Дімопулос. На питання шанувальників про те, що вона думає з приводу цієї ситуації, співачка підкреслила, що не може обговорювати те, що відбувається в чужій родині. Проте вона зазначила, що і сама з великими труднощами налагодила спілкування з колишнім чоловіком і то виключно заради сина.

"Я не суддя і не член сім'ї, щоб щось обговорювати і засуджувати. Я насилу налагодила відношення з Андрієм заради сина. Я дуже добре ставлюся до Юлії і завжди допоможу їй, якщо знадобиться допомога", - написала зірка.

Вона вважає, що парі потрібно знайти мир і взаєморозуміння заради дитини.

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