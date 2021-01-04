Астролог Влад Росс озвучив прогноз на січень 2021 року



За словами фахівця, у багатьох людей протягом місяця будуть з'являтися ідеї і блискучі рішення, проте втілити їх в життя буде дуже складно, оскільки Марс увійде в знак Тельця.

У зв'язку з цим, астролог рекомендує продумувати кожен свій крок перш ніж робити що-небудь.



За словами експерта, не виключено загострення конфлікту на Донбасі, бо Марс позначає агресію і війну, а знак Тілець пов'язаний з Україною.

Росс зазначив, що труднощі наздоженуть Водоліїв, Тельців, скорпіонів і левів. За його словами, в якийсь момент цим знакам Зодіаку доведеться діяти імпульсивно.

Складною буде і друга половина січня. За словами астролога, запланований локдаун значно вплине на внутрішній стан людей і відіб'ється на їх поведінці.

Однією з найважливіших дат, астролог називає 13 січня. Тоді відбудеться молодик, І цей день стане ідеальним для вибудовувань планів.

Небезпечною датою буде 28 січня. У цей день о 21: 16 відбудеться повний місяць, а 27-29 січня можуть негативно вплинути на ваше здоров'я.

Росс радить стежити за своїм здоров'ям, щоб, в тому числі, не заразиться вірусом.



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