Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко розповіла про своє самопочуття і показала, як розважається після лікарні
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нові кадри з лікарні.
"Нога відчуває себе краще, весь день бігала за подарунками) лікарі напевно не можуть визначити, є тріщина чи ні. Можливо, серед вас є фахівці, які по рентгену зрозуміють, що з ногою», - написала вона.
Тодоренко потрапила в лікарню після катання на серфі.
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"Дуже болить нога. Дуже погано мені, але все буде добре обов'язково. Нога болить пекельно. Дивно, що я відчула біль тільки через дві години після удару серфом», - розповіла теледива з лікарняного ліжка.
Раніше маленький син Регіни Тодоренко постраждав під час відпочинку в Індонезії.
Майкл потрапив до лікарні через те, що вдарився головою об бортик басейну, тікаючи від неї.
Але, незважаючи ні на що, телеведуча з сьєю намагаються взяти по максимуму від відпочинку. Тодоренко показала свіже фото. на якому позує з сином біля кольорових великих папуг.
"Ла ви любите ліниво гріти п'ятки або проявляти активність?",- написала вона.
У мережі звернули увагу. що дитина виглядає не дуже задоволеним.
"Ахаха за виразом обличчя Майкла читається:" Господи, за що мені така активна мати дана. Полежати б", - пишуть в коментарях.
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