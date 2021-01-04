У мережі показали нового героя шоу "Холостяк"

Відоме шоу "Холостяк" з різними героями транслюється вже десять років, передає Politeka.net. Головним героєм реаліті цього разу став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Про це повідомили в офіційній групі Instagram.

"Крім бізнесу важливе місце в житті Михайла займає спорт. Він регулярно відвідує зал, любить екстрим і гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців. 💬

"Я не уявляю свого життя без бізнесу. Він надає мені впевненості і загартовує мій характер. А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності», - говорить Холостяк", - йдеться в повідомленні.

На фото Заливако постав напівголим, тримаючи в руках пухнасте кошеня. "Холостяк" посміхався і дивився в камеру.

За день пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Чоловік симпатичний але, передачу цю терпіти не можу", " класний котик😊"," Перекачаний, але очі добрі", " Перекачаний! Що занадто то не здраво! 😂 ", "Подивимося, яких силіконо-ботексних дівчат відібрали для нього", " за такою красою не знаєш що ховається за людина!!", "Кошеня в руках чоловіка дуже красиве)👍", " Красунчик 🔥 що тут говорити .... 👍 ", "Він хитріше котика😎 👍 😂", " маніпулювання котиками - дуже підло😂", " не претендую на холостяка🤣 🤣 🤣, але хочу висловити вдячність йому за любов до тварин!!! СПАСИБІ!!!",- написали користувачі мережі.

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