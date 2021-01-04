Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна підірвала мережу відвертими знімками

Фотографії Сніжани Бабкіної наробили шуму в мережі після того, як одну з них опублікували на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram Бабкіна вирішила влаштувати інтерактив з читачам і запропонувала показати людям будь-які моменти зі свого життя, які їх зацікавили. Серед повідомлень, які вона отримала, виявилося прохання показати «фото в телефоні, яке ви соромитеся виставити».

У відповідь на це прохання Бабкіна поділилася знімком, зробленим під час її занять йогою. При цьому, з одягу на ній тільки труси-бікіні, а знімок зроблений з ракурсу зверху під час виконання однієї з асан.

"Фото не постановочне. Це моя йога і несподіваний чоловік", - підписала фото зірка.

Підписники сторінки "Зірковий шлях" тут же почали обговорювати фото. При цьому, коментарі були не надто захопленими.

"Так соромилася, що аж виклала", "як же ще можна привернути увагу", "о господи вже не знає як на себе звернути увагу", "Просто жахливе фото! І це мати трьох дітей?", "Як актрису не знають, думає хоч жахливе фото викладу щоб запам'ятали!", "Це ж 18+, хлопці", - писали люди.

Побачивши цю публікацію, Бабкіна вирішила порадувати інтернет-користувачів ще парочкою фотографій зі свого архіву. На знімках вони з чоловіком позують в лісі абсолютно голими.

"Доб'ю сьогодні аудиторію "Зіркового шляху". У мене є ще в архівчику відвертості - на радість вам і вашим підписникам", - написала Бабкіна.

Нагадаємо, щасливий Бабкін посвітив пісню коханої, і це не дружина: "Вона моя...".

Як повідомляла Politeka, Бабкін з пишною бородою ошелешив новим зимовим образом:»відчувається рука сніжки".

Також Politeka писала, що біда в родині Бабкіних, дружина співака несподівано звернулася до шанувальників: "Я всі ці два місяці...".