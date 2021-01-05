Співак Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман з Ані Лорак, розповів про свою залежність
Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, і супроводив його одкровенням.
Лазарєв, який зараз відпочиває на Балі, стверджує, що сонячна погода йому просто життєво необхідна.
"Всім Доброго дня ❤! Часто думаю про те, наскільки я залежний від погоди... я хочу, щоб завжди було літо і сонце... звичайно, і від сонця і спеки можна втомитися, але все ж, я по-справжньому підживлююся від сонця, і зовсім не сумую за снігом! Сонце мені життєво необхідно!! Я в кайфі і спокої! Вже, пробачте, мій Instagram за буйство фарб", - написав Лазарєв.
Фоловери дякують артиста за барвисті фото і бажають йому добре відпочити.
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"Спасибі, що піднімаєте нам настрій такими яскравими сонячними фото в цю холодну зиму«," та що Ви Сергій 😊 любо дорого дивитися на те, як ви відпочиваєте👍 і нас просвіщаєте такою красою, такими приголомшливими місцями. Краса і захоплення від ваших сторіс. Прекрасного відпочинку вам і вашим друзям", - пишуть в коментарях.
Нагадавши, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".
Як повідомляла Politeka, "коханця" Ані Лорак Лазарєва присоромили за фото з сином і дочкою:"бідні дітлахи, сирітки".
Також Politeka писала, що схудла Ані Лорак засвітила нового "коханця", його ім'я знають всі:"Око за око, а Лазарєв пень".