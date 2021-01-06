Зірки не бояться йти назустріч експериментам і вміло вражають публіку новими образами

Щоб урізноманітнити свої наряди і доповнити деякі зі своїх образів, багато артистки надягають колготки в сіточку, з блискітками і навіть з футуристичними малюнками. На думку деяких знаменитостей, колготки-сітка, зокрема, завжди будуть на піку популярності. Представляємо вашій увазі топ-фото зірок, що блищали на публіці з оригінальними колготками.

Тіна Кароль часто змінює образи заради нових зйомок. Щоб підкреслити класичні вбрання і сукні Екстра-міні, співачка часто надягає колготки у велику і дрібну клітку. Струнка співачка вміло грає з образами, надягаючи Дизайнерські речі і позуючи для модного глянцю.

Легендарна співачка Мадонна на сцені не скромничає і любить підкреслити достоїнства фігури завдяки тісним комбінезонам, різнокольоровим колготкам і досить відкритим костюмам.

Нещодавно співачка Ані Лорак також приміряла колготки-сітку для свого виступу з новою піснею на церемонії вручення "Золотого грамофона", вразивши стрункістю довгих ніжок.

Знімаючись для чоловічого журналу, Анна Седокова також не стала приховувати свої форми і одягла нескромну білизну, доповнивши зухвалий образ колготками у велику сіточку.

Ксенія Мішина під час участі в шоу "Танці з зірками" блищала в багатьох нарядах, які вразили публіку. А завдяки колготкам в сіточку їй також вдалося підкреслити ідеальні вигини.

Аліна Гросу також, як і Тіна Кароль, любить класичний стиль в одязі, тому нерідко доповнює той акуратними прикрасами, стильними сумками, легким макіяжем і колготками пастельних відтінків, колготки в сіточку і сблестками зірка часто поєднує зі скромними однотонними нарядами.

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