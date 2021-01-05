Співачка й ведуча з "Орла і решки" Регіна Тодоренко та її бюст, що "здувся" неслабо схвилювали публіку

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка разом з дворічним сином Майклом і чоловіком Владом Топаловим зараз перебуває на відпочинку в Індонезії. Регіна активно ділиться кадрами з розкішного курорту, в тому числі демонструє струнку фігурку в купальниках.

Уважні користувачі помітили, що у Тодоренко раптово "пропав" бюст - мовляв, раніше красуня спокушала апетитними формами, а тепер на їх місці нічого немає. Фоловери настільки жарко обговорювали пропажу, що Регіна зірвалася.

"Поговоримо про мої груди? По всій видимості, судячи з коментарів до попереднього посту, багатьох сильно зацікавило зникнення моїх грудей. Швидше телефонуйте в Бюро розшуку!!!! Можливо, груди викрали інопланетяни 👽 Так, дорогі мої, так буває, коли стрімко втрачаєш вагу. Розповісти, як я схудла на 20 кг і куди пропали груди 3го розміру? 💪😂 ",- іронічно висловилася співачка в Instagram.

Виправдання артистки тільки підлили масла у вогонь.

Варто відзначити, багато хто вважає, що різке схуднення Регіни пов'язано з участю в шоу "Льодовиковий період" з його виснажливими тренуваннями і постійними стресами.

"Нормальне питання! Де груди, які є у кожної жінки, в тому чи іншому розмірі... А тут взагалі їх немає, тим більше після грудного вигодовування...🤔"

"не хочу здатися злою) але їх начебто і не було, не полінувалася перегорнула вниз стрічку, ну як би там видно, що де вони начебто є, не 3-й розмір, і там пушап, і є фотки де їх відверто немає)"

"Так ви не були повною ніколи 🤷‍♀️ невже - 20 кг😳"

"😍 ви і так крута!!!"

"Ох Регіна, ох Регіна знову провокуєш публіку, зараз полетять огірки і помідори)))"

"Куди поділися груди? Ну навіщо так? На всю країну і таке? 😂"

"В якомусь пості читала, що Топалову якраз і подобаються великі груди Регіни..."

Нагадаємо, Регіну Тодоренко з " Орла і Решки «в образі спекотної брюнетки вразила позою і виглядом:»Дали спеку...".

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