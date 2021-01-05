З 2021 року змінюються деякі вимоги до стажу, тому частина українців не зможуть розраховувати на виплати від держави вже цього року

Тепер для оформлення пенсії потрібно буде пропрацювати до 63 або 65 років, але є й інші нюанси, пише «Обозреватель».

Згідно зі старими правилами, на пенсію не можуть розраховувати українці, які пропрацювали менше 15 років. До цього правила додали нові обмеження.

Пенсія українців, яким у 2021 році виповнюється 60 років, залежатиме від стажу роботи.

Якщо людина пропрацювала менше 15 років, вона не зможе розраховувати на пенсію. Можна докупити стаж або розраховувати лише на допомогу для малозабезпеченого.

Ті, хто працював від 15 до 18 років, зможуть піти на пенсію по досягненню 65-річчя.

Українці, які мають стаж 18-28 років, зможуть розраховувати на пенсію по досягненню 63 років.

І лише одна група щасливчиків зможе піти на пенсію в 60 років. Це ті українці, які офіційно працювали понад 28 років.

Однак, вимоги до стажу будуть щорічно зростати на 12 місяців, тому в 2023 році українцям, які претендують на пенсію, потрібно буде мати 30 років стажу. А вже з 2027 року потрібно буде мати мінімум 35 років стажу, щоб піти на пенсію по досягненню 60 років.

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