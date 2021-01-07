Українська телеведуча Катя Осадча потішила шанувальників кумедним святковим відео

Як передає Politeka.net, у себе в ТікТок красуня опублікувала ролик, на якому продемонструвала миттєве перевтілення під різдвяну пісню.

Осадча сиділа в роздягальні в маєчці і шортиках. На відео зірка засвітила розбите коліно, яке, судячи з усього, вже встигло зажити. В руках у телеведучої був чобіт. Вона ефектно підкинула його вгору, а через секунду вже сиділа в теплому зимовому одязі. На телеведучій красувалися куртка, білий шарфик і шапка, а також теплі штани. Варто відзначити, що на Осадчій не було ні грама косметики.

Цей трюк насмішив і потішив шанувальників Осадчої. Втім, знайшлися і ті, хто розкритикував зірку за зовнішній вигляд.

"Смішно! Треба повторити", «Ніколи не вважала її красивою», «дуже круто», «красуня", " вона дуже красива і духовно і морально і зовні. Супер жінка, дружина. У кожного різні поняття про красу", "Позитив. Аж снігом повіяло", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Катя Осадча, як і її чоловік Юрій Горбунов, активний користувач мережі Тік Ток. Вона знімає забавні короткі відео, які веселять її фанатів.

Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнулася до Горбунова, і поділилася одкровенням:"зараз виходить мало не раз на рік".