Українська телеведуча Катя Осадча потішила шанувальників кумедним святковим відео
Як передає Politeka.net, у себе в ТікТок красуня опублікувала ролик, на якому продемонструвала миттєве перевтілення під різдвяну пісню.
Осадча сиділа в роздягальні в маєчці і шортиках. На відео зірка засвітила розбите коліно, яке, судячи з усього, вже встигло зажити. В руках у телеведучої був чобіт. Вона ефектно підкинула його вгору, а через секунду вже сиділа в теплому зимовому одязі. На телеведучій красувалися куртка, білий шарфик і шапка, а також теплі штани. Варто відзначити, що на Осадчій не було ні грама косметики.
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Цей трюк насмішив і потішив шанувальників Осадчої. Втім, знайшлися і ті, хто розкритикував зірку за зовнішній вигляд.
"Смішно! Треба повторити", «Ніколи не вважала її красивою», «дуже круто», «красуня", " вона дуже красива і духовно і морально і зовні. Супер жінка, дружина. У кожного різні поняття про красу", "Позитив. Аж снігом повіяло", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що Катя Осадча, як і її чоловік Юрій Горбунов, активний користувач мережі Тік Ток. Вона знімає забавні короткі відео, які веселять її фанатів.
Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".
Також Politeka писала, що Осадча пригорнулася до Горбунова, і поділилася одкровенням:"зараз виходить мало не раз на рік".