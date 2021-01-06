Меган Маркл вразила армію своїх шанувальників одкровеннями

Так, дружина принца Гаррі вирішила розповісти про свої шкідливі звички, які нібито заважають їй нормально жити, про це пише The Mirror.

Як зізнається герцогиня Сассекська, щороку вона приймає одні й ті ж рішення і дає собі дві обіцянки.

"Я сподіваюся, що перестану гризти ноги і лаятися. Я завжди з цим борюся. Лайка приходить в затишшя, викликане перевтомою або почуттям сильного нахабства після двох чарок. А коли справа доходить до гризіння нігтів... Ну, це все одно трапляється при бурхливому польоті або напруженому дні. Це не по-жіночому. Знову ж таки, як і лайка. Прокляття", - відверто розповіла Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська готова до змін, тому в 2021 році вирішила ставити перед собою конкретні завдання. Як зізнається Меган Маркл, вона сподівалася прийняти несподіване і насолоджуватися тим, що не було заплановано роками раніше, тому не виключено, що доля нагородила її зустріччю з принцом Гаррі.

"У цьому новому році єдине, що я хочу зробити, - це підійти до життя грайливо. Сміятися і насолоджуватися, підтримувати свої стандарти на високому рівні. Мій рівень самоприйняття став вище. Моє новорічне рішення-залишити місце для магії. Щоб будувати свої плани і бути в порядку, якщо вони іноді порушуються. Ставити перед собою цілі, але бути відкритою для змін. Щоб чарівництво знало, що у мене є політика відкритих дверей і що завжди можна приєднатися до партії. Я запрошую вас зробити те ж саме. Бажаю вам прекрасного, блаженного і неймовірно чарівного року", - додала колишня зірка Голлівуду, звертаючись до своїх вірних шанувальників.

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Незважаючи на те, що герцоги Сассексії офіційно зреклися королівського престолу, Меган Маркл все одно затаїла образу на Кейт Міддлтон.

Як стверджують журналісти, дружина принца Гаррі демонстративно позбулася Кейт Міддлтон, видаливши її зі списку контактів.

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